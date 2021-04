publié le 06/04/2021 à 12:29

Plusieurs parlementaires ont indiqué la semaine dernière des chiffres différents concernant la vaccination en France. Bons ou mauvais élèves, tout dépend de son opinion politique.

Quand on veut faire de la politique avec les chiffres de la vaccination, on est vite confronté à un problème, ils changent tout le temps.

Que l’on fasse partie de la majorité ou de l’opposition c’est devenu un piège du type : "Jamais les français n’accepteront les vaccins avec de l’ARN messager, on ne sait pas ce que c'est", aujourd’hui ceux qui veulent une injection souhaitent plutôt le Pfizer ou le Moderna, nul n’est prophète en son pays.

Pour les chiffres de la vaccination, la semaine dernière la députée LaREM des Français de l’étranger en Asie, Anne Genetet s’est un peu emballée en prétendant sur Twitter que la France est en 4e position mondiale concernant les injections de première dose. Pour appuyer ses dires, la députée reprend l’un des graphiques que l’on trouve sur le site ourworldinata de l’Université d’Oxford, qui compile toutes les données et on se rend compte en y allant que la France n’est pas 4e mais 15e en matière de première dose.

En effet sur ce site, on peut enlever et rajouter des pays et la parlementaire avait oublié des pays comme Israël, la Serbie ou le Chili qui vaccinent plus que nous. Elle fera un deuxième tweet pour rectifier avec encore quelques erreurs, mais on y est presque.

Des territoires pas indépendants ou pas comparables

Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, sonne la charge. À la tribune du Sénat, jeudi dernier, il apostrophe le gouvernement en déclarant : "Nous sommes en matière de vaccination au 51e rang. J'entendais la fameuse phrase : 'Quand je me regarde et quand je me compare'. Non, quand on se compare, on se désole plutôt. Ça veut dire qu'on fait moins bien que le Chili, que le Maroc, que la Serbie, que la Hongrie, que tant d'autres pays. C'est ça les résultats !".

L’élu de Vendée s’appuie comme sa collègue députée sur le site ourworldindata pour illustrer ses propos et se trompe puisque selon le classement du site nous ne serions pas 51e mais 53e, mais prudence. En effet, si la députée LaREM a enlevé des pays, Bruno Retailleau a pris le classement général de la vaccination par habitant dans lequel on retrouve le premier, Gibraltar, les Seychelles ou Saint-Marin, des territoires qui ne sont soit pas indépendants, comme Gibraltar qui dépend de la Grande-Bretagne, ou qui ne peuvent être comparés en terme de population. Les Îles Falkland au large de l’Argentine font mieux que nous mais elles ne comptent que 3.000 habitants, même chose pour Israël ou les Emirats arabes unis.

Par contre, que l’on fasse moins bien que les États-Unis qui sont 328 millions, est un petit souci. Au final, nous sommes entre la 30e et 40e place dans l’administration des vaccins.

En Europe, c'est la Hongrie qui vaccine le plus. C'est le seul État européen à avoir commandé des doses de vaccins chinois et russes. Ensuite, ça se tient dans un mouchoir de poche puisque nous recevons des doses en fonction de notre population. Hors Union européenne, le Royaume-Uni et la Serbie sont loin devant.