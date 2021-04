Bayern-PSG : quelles équipes sans Lewandowski, Verratti et Florenzi ?

publié le 06/04/2021 à 13:57

Comme chaque année, les tuiles s'amoncèlent pour le PSG lorsqu'approchent les grands rendez-vous de Ligue des champions. Pour son quart de finale aller à Munich, mercredi 7 avril (21h), Mauricio Pochettino sera privé de la moitié des joueurs de champ titulaires lors du match référence livré sur la pelouse du FC Barcelone (1-4) le 16 février : Mauro Icardi (cuisse), Layvin Kurzawa (mollet), Leandro Paredes (suspendu), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid).

L'entraîneur argentin pourra en revanche compter sur Neymar, absent lors des deux matches face au Barça, et sur un Kylian Mbappé sans doute revanchard, à la fois par rapport à la finale perdue de l'an dernier face au Bayern, et sur quatre dernières sorties sans but dans la foulée de son festival à Lyon avant la trêve internationale. Moise Kean et Angel Di Maria complèteront-ils l'attaque parisienne ? Selon la dernière tendance, le second pourrait être laissé sur le banc pour privilégier le 4-3-3 au 4-2-3-1.

L'indispensable Keylor Navas sera présent dans les buts derrière la charnière centrale Marquinhos-Presnel Kimpembe. Pour suppléer Kurzawa à gauche, Abdou Diallo est largement en pole devant Mitchel Bakker. Pour le poste de latéral droit à la place de Florenzi, en revanche, le match s'annonce indécis jusqu'au bout entre le parfois très inquiétant Thilo Kehrer et l'inexpérimenté Colin Dagba.

L'inconnue Gnabry

Reste la question du milieu, sans doute l'une des clefs de ce quart de finale. Danilo Pereira semble rétabli de sa blessure à un mollet et apte à débuter aux cotés d'Idrissa Gueye. Cette paire a donné satisfaction à Lyon lors de l'autre match référence de cette saison en dents de scie (2-4). Pochettino serait tenté de leur associer un troisième élément pour densifier ce secteur du jeu : le Brésilien Rafinha ou l'Espagnol Ander Herrera.

Côté Bavarois, la principale interrogation concerne l'identité de l'avant-centre en l'absence de Robert Lewandowski. Serge Gnabry semblait avoir pris le dessus sur l'ancien parisien Éric Maxim Choupo-Moting dans l'esprit de Hans-Dieter Flick. Mais il était absent de l'entraînement du Bayern, mardi 6 avril en fin de matinée, pour un motif inconnu. "Choupo" pourrait don bien débuter à la pointe du 4-2-3-1, avec Thomas Müller en soutien, Kingsley Coman à gauche, Leroy Sané à droite.

Pavard mais par Hernandez ?

Joshua Kimmich et Leon Goretzka débuteront au milieu. Des deux champions du monde français de la défense, un seul pourrait débuter : Benjamin Pavard, à droite, Lucas Hernandez étant en concurrence à gauche avec Alphonso Davies. Autre poste en balance, le deuxième défenseur central pour épauler David Alaba : Flick a le choix entre Jérôme Boateng et Niklas Süle