et AFP

publié le 05/04/2021 à 22:50

Alors que les fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, dont le tueur en série Michel Fourniret a avoué le meurtre, vont reprendre "mardi ou mercredi" dans les Ardennes, l'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, aurait reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration de la fillette disparue en 2003, selon les informations de franceinfo.

Elle aurait aussi donné des informations inédites qui pourraient orienter les enquêteurs "vers un lieu qui va être fouillé dans les jours qui viennent" dans les Ardennes, a indiqué au média public l'avocat d'Eric Mouzin, Me Didier Seban. "Elle n’était pas en Seine-et-Marne mais était présente au moment où Estelle était dans les Ardennes, vivante", a précisé l'avocat à nos confrères.

"Avec ces individus-là, il n'y a que les faits et les éléments de preuve qui ont un sens. Ce qu'ils vous racontent...", a réagi auprès de l'AFP, Eric Mouzin, le père de la fillette disparue le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école, à Guermantes, en Seine-et-Marne. Vendredi 2 avril, les enquêteurs ont clos une nouvelle série de fouilles infructueuses aux abords du village de Rumel, dans les Ardennes.

Plusieurs opérations dans la région ces derniers mois

Rumel se situe à 4 km de Ville-sur-Lumes où, selon Monique Olivier, Michel Fourniret a, dans une maison appartenant à sa sœur, séquestré, violé et tué Estelle Mouzin, alors âgée de 9 ans.

Le convoi transportant notamment la juge d'instruction Sabine Kheris avait gagné ce site, exploré pour la première fois, après une longue audition, jeudi 1er avril de Monique Olivier, à la gendarmerie de Charleville-Mézières.

Plusieurs opérations de fouilles ont déjà été menées dans la région ces derniers mois, mais sans percée, notamment en octobre en présence de Michel Fourniret, dont l'état de santé s'est entretemps dégradé.

Âgé de 78 ans, il a été condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept fillettes, adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001 et a été mis en examen dans trois autres dossiers.

La juge d'instruction parisienne Sabine Kheris a récupéré à l'été 2019 la direction des investigations sur quatre disparitions et meurtres liés à Michel Fourniret, et a réussi à obtenir des aveux du tueur en série notamment dans l'affaire Estelle Mouzin.