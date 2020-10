publié le 14/10/2020 à 18:39

Alors que la France n'est pas la seule à connaître un rebond de l'épidémie, elle n'est pas non plus la seule à prendre de nouvelles mesures sanitaires. Le point sur la situation en Europe.

Le couvre-feu par exemple existe déjà en Belgique. Les provinces du Brabant Wallon et de Luxembourg viennent d'instaurer un couvre-feu de 1h à 6h du matin pour 15 jours. Les habitants ne peuvent pas circuler sauf pour les déplacements jugés essentiels. Du côté de Bruxelles, les bars et les cafés ont baissé leur rideau pour un mois. Ces mesures ont été également imposées aux Pays-Bas, dans tout le pays, pour les bars et les restaurants.

En Allemagne, de nouvelles restrictions ont été mises en place par les autorités. À Berlin, l'horaire accordé aux débits de boissons est de 23 heures. La chancelière Angela Merkel entend généraliser cette limitation comme elle souhaite élargir le port du masque. Certaines régions allemandes refusent d'accueillir ceux et celles qui arrivent d'autres états fédérés du pays placés en zone rouge.

En Irlande du Nord, les écoliers auront des vacances prolongées : les écoles sont fermées pendant deux semaines, a annoncé mercredi la Première ministre nord-irlandaise, Arlene Foster. Encore plus strict que l'Angleterre, le gouvernement a décidé que les traditionnels pubs comme les restaurants fermeront pendant un mois. Les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits sauf pour les évènements sportifs autorisés. Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises de recourir au télétravail.

En Italie, les clients non assis après 21 heures ne pourront plus être servis dans les bars et restaurants. Les fêtes et les célébrations sont interdites, que ce soit dans un lieu clos ou en extérieur. Les Italiens ne peuvent recevoir chez eux que 6 personnes à la fois.

En Espagne, dans la province de la Navarre, la fermeture des bars et restaurants à 22h avec un plafond de 30% de la clientèle habituelle a été imposée. Idem pour les cinémas et théâtres. Quant aux habitants de Madrid et de plusieurs communes limitrophes, ils ne peuvent pas se déplacer en dehors de leur ville sauf pour une raison majeure.

