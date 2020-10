Covid-19 en Belgique : Bruxelles ferme ses bars et cafés pour un mois

publié le 07/10/2020 à 20:51

La situation épidémique est "extrêmement complexe et tendue à Bruxelles", a expliqué le président de la région Rudi Vervoort devant les médias ce mercredi 7 octobre. En conséquence, les autorités ont annoncé la fermeture des cafés et des bars à partir de jeudi matin sur tout le territoire de la région de Bruxelles pour endiguer la propagation du coronavirus, qui s'accélère dans la capitale belge. Cette fermeture est prévue pour un mois, a déclaré l'exécutif bruxellois, précisant que les restaurants peuvent rester ouverts.

Ces restrictions sont similaires à celles qui s'appliquent depuis mardi à Paris et dans les trois départements limitrophes. Diane Delen, présidente de la fédération des cafés de Belgique, a dénoncé une mesure "discriminatoire" à l'égard de ces établissements. "Quelle est la différence entre manger et boire du vin dans un restaurant et boire une chope sur une table à quatre dans un café ? C'est à n'y rien comprendre", a-t-elle dénoncé sur la chaîne RTBF.

Rudi Vervoort a affirmé pour sa part que les règles sanitaires "sont nettement mieux respectées dans les restaurants". "C'est une autre forme de consommation : on est assis, on est à table, et on met son masque quand on se déplace. Les cafés, le problème c'est le mouvement et le fait qu'à un moment donné les tables se mélangent", a ajouté le chef de l'exécutif régional.