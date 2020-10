Coronavirus : où pourrez-vous partir pour les vacances de la Toussaint ?

publié le 14/10/2020 à 15:21

Les Français s'apprêtent à vivre un automne fébrile. Emmanuel Macron devrait annoncer ce mercredi 14 octobre une série de mesures pour juguler la seconde vague de l'épidémie, même si rien ne dit encore si nos déplacements nationaux seront concernés. Et à l'approche des vacances de la Toussaint, qui se dérouleront cette année du 17 octobre au 2 novembre, une question se pose immanquablement : qu'en est-il de nos voyages à l'étranger ?

En Belgique, tout d'abord, où il est encore possible de se rendre, mais sous certaines conditions. Si vous prévoyez de rester plus de 48 heures, vous devrez précédemment remplir un formulaire électronique d’identification. Si vous arrivez d'une "zone rouge", un test PCR et une quarantaine de 7 jours sont cependant obligatoires, précise le site de l'Union européenne.

L'Allemagne, de même, autorise l'entrée sur son territoire sous certaines conditions. Les voyageurs s'étant rendus dans des zones considérées comme "à risque" (actuellement une grande majorité de l'Hexagone) au cours des 14 jours précédents doivent s'isoler de leur propre chef jusqu'à ce qu'un résultat de test négatif soit disponible. Cette règle d'entrée se fonde sur le pays d'origine du voyageur et non sur sa nationalité et est régulièrement mise à jour ici.

Test PCR et quarantaine

Au Royaume-Uni, un formulaire est à remplir dans les 48h précédant votre voyage et une quarantaine stricte de 14 jours est à respecter dès votre arrivée. Votre lieu de confinement devra également être communiquée aux autorités britanniques.

En Italie, toute personne arrivant de l'étranger est tenue de fournir une déclaration et de répondre à un questionnaire. Pour les Français, il est actuellement nécessaire de présenter un test PCR négatif datant de moins de 72h avant son entrée sur le territoire transalpin.

Pour voyager au Maroc, vous devrez également répondre à des conditions très strictes. De plus, toutes les personnes désirant s'y rendre "devront présenter à l’embarquement un test PCR négatif de moins de 72 heures", précise le Quai d'Orsay.

En Tunisie, tous les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif au Covid-19, "réalisé moins de 72h avant le premier embarquement et ne pas dépasser les 120 h à l’arrivée sur le territoire tunisien", peut-on encore lire sur diplomatie.gouv.fr.

Des pays plus souples

En Espagne, comme au Portugal, les autorités sont en revanche beaucoup plus souples. Aucune restriction n'est appliquée aux ressortissants français. Si vous arrivez par avion ou par bateau dans la péninsule ibérique, votre température sera néanmoins contrôlée avant ou lors de votre débarquement. En revanche, tous les voyageurs devront remplir un formulaire de santé publique, ou télécharger une application dédiée.



Autre exemple, le Brésil, qui vient de lever ses restrictions, autorise de nouveau l’entrée des ressortissants étrangers par voie aérienne (les entrées par voie terrestre restent fermées). Les autorités demandent uniquement une attestation d’assurance maladie valide pour toute la durée du séjour. Mais attention, le quai d'Orsay précise que le Brésil figure toujours parmi les pays à risque. De même que le Mexique dont les frontières restent ouvertes.

Des pays interdits aux Français

Enfin, certains pays ont toujours leurs frontières fermées aux ressortissants français. Il s'agit entre autres des États-Unis, de la Russie, du Canada, de la Hongrie, de la Finlande, du Danemark, de l'Australie, de l'Inde, de la Chine ou encore de l'Algérie.