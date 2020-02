publié le 08/02/2020 à 18:58

Cinq nouveaux malades du coronavirus ont été repérés et hospitalisés en France. L'annonce a été faite ce samedi 8 février par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il s'agit de Britanniques ayant côtoyé à la fin du mois de janvier, dans un chalet de Haute-Savoie, un de leurs compatriotes de retour de Singapour.

Mais cette annonce intervient dans un contexte particulier : celui de l'arrivée des vacanciers aux Contamines-Montjoie. Sur place, beaucoup de ceux qui arrivent ont appris la nouvelle sur la route, en écoutant la radio, et cherchent à dédramatiser la situation.

"Arrivera ce qui arrivera, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, on est là en vacances, on ne va pas commencer à faire une fixette, indique une vacancière avant de plaisanter. C'est quand même drôle de venir aux Contamines passer des vacances et de se retrouver avec un virus venu de Chine !"

"Pas de raisons de s'inquiéter"

"On attend les clés pour pouvoir s'installer mais on est assez sereins. Pas de psychose" assure une autre. "On nous a dit qu'on n'avait pas de raisons de s'inquiéter donc ça va être une bonne semaine de vacances avec de la belle neige !"

Dans le hameau du Nivorin, Lionel habite juste en face du chalet où résidaient les Anglais touchés par le coronavirus. "On se côtoie pas beaucoup" explique-t-il, assurant ne pas être inquiet pour sa santé et précisant n'avoir reçu aucune consigne de sécurité de la part des autorités.

En fin de journée, une réunion d'information avec des responsables des autorités sanitaires doit se tenir dans une salle communale pour informer les touristes et les habitants de la station.

