Coronavirus : ce que l'on sait des cinq nouveaux cas détectés en France

publié le 08/02/2020 à 16:35

"J'ai été informée hier soir tard de la confirmation de plusieurs nouveaux cas de coronavirus en France. Le cas initial nous a été annoncé hier soir, il s'agit d'un ressortissant britannique de retour de Singapour. Il est arrivé le 24 janvier en France et séjourné dans la commune des Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie."

La ministre de la Santé Agnès Buzyn l'a annoncé dans la matinée ce samedi 8 février 2020. Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en France et viennent s'ajouter aux six déjà recensés sur le territoire. Ces cas sont tous liés entre eux : de retour de Singapour, c'est un touriste anglais qui a contaminé quatre de ses proches qui étaient en vacances dans deux appartements de la station de ski des Contamines-Montjoie, où 11 personnes résidaient. Elles ont toutes été hospitalisés par précaution à St-Étienne, Lyon et Grenoble.

Cinq d'entre elles se sont donc révélées positives mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. Il s'agit de quatre adulte et d'un enfant alors que le coronavirus touche peu les plus jeunes. En réalité, il existe très peu de cas graves chez les enfants mais ils peuvent être porteurs du virus sans avoir de symptômes importants.

Aux Contamines-Montjoie, des spécialistes de l'Agence régionale de santé (ARS) ont commencé à rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades. Le virus se transmet en effet lorsqu'on se trouve à moins d'un mètre, principalement par des postillons. Le maire de la commune, Etienne Jacquet, reste toutefois confiant. "En mairie, on a mis en place une cellule de crise, on reçoit les gens, on les renvoie vers l'ARS, (...) tous les cas de contact vont être contactés et je crois que l'ARS fait un travail considérable" a-t-il expliqué.

Un numéro a par ailleurs été ouvert pour répondre aux questions concernant ces nouveaux cas et renseigner toutes les personnes qui sont aux Contamines-Montjoie ou qui y seraient passées et présenteraient des symptômes. Dans ce cas, il ne faut pas se rendre chez le médecin mais contacter le 0 800 100 379.