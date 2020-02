publié le 07/02/2020 à 20:16

Nouvelle manifestation ce weekend pour les "gilets jaunes". Certains ont même décidé d'outrepasser les interdictions de la préfecture de police de Paris. Ils souhaitent manifester ce samedi 8 février devant les lieux du pouvoir exécutif et législatif comme le ministère de l'Intérieur et l'Élysée.

Le rendez-vous est donné à 13h devant le Conseil d'État, rapporte Le Parisien. Le cortège parisien longera le Sénat, Matignon, l'Assemblée nationale pour terminer devant le palais présidentiel. Depuis plus d'un an, la préfecture a pourtant interdit, par arrêté, tout rassemblement "se revendiquant des gilets jaunes" dans ces secteurs. Tout comme le Trocadéro, le Champ-de-Mars, Notre-Dame, les Halles et le quartier Saint-Lazare.

Lors des précédentes mobilisations, ces derniers avaient accepté de collaborer avec la préfecture et respecter un tracé imposé. Mais pour cette nouvelle manifestation, certains souhaitent retourner au cœur des institutions, malgré le risque d'amendes et de gardes à vue. Sur les réseaux sociaux, les groupes de "gilets jaunes" recommandent de se vêtir comme "un parisien", rapporte le quotidien, notamment en évitant les sacs à dos, les masques à gaz, les grosses chaussures de randonnée, et bien sûr le gilet fluo.

L'amende pour participation à une manifestation interdite s'élève à 135 euros. Auparavant, elle s'élevait à 38 euros.