publié le 08/02/2020 à 07:39

Un Américain est mort du coronavirus à l'épicentre de l'épidémie en Chine. C'est ce qu'a déclaré ce samedi 8 février l'ambassade des États-Unis, dans ce qui semble être le premier décès confirmé d'un étranger en raison de la maladie.

"Nous pouvons confirmer qu'un citoyen américain de 60 ans déclaré porteur du coronavirus est mort dans un hôpital de Wuhan, en Chine, le 6 février", a déclaré un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Pékin. Après avoir présenté ses "plus sincères condoléances à la famille", il a précisé qu'aucun autre commentaire ne serait fait, pour préserver la vie privée des proches.

La ville de Wuhan, où est apparue en décembre l'épidémie de pneumonie virale, et la province environnante du Hubei sont coupées du monde depuis deux semaines par un cordon sanitaire. Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon le dernier bilan des autorités sanitaires ce samedi.

Plus de 320 cas de contamination confirmés hors de Chine dans une trentaine de pays

Hors de Chine continentale, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Deux décès de ressortissants chinois avaient jusqu'à présents été enregistrés à Hong Kong et aux Philippines. Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué jeudi que 19 étrangers ont été infectés en Chine, et que deux d'entre eux étaient rétablis.

Par ailleurs, un Japonais sexagénaire, suspecté d'être contaminé par le coronavirus, est également décédé dans un hôpital de Wuhan, a annoncé samedi le ministère japonais des Affaires étrangères. Il avait été hospitalisé en raison d'une grave pneumonie virale, sans que la cause puisse être formellement identifiée.

