L'épidémie de coronavirus devrait atteindre son pic d'ici une semaine à dix jours selon des experts chinois. Mais en attendant, la contagion s'accélère. Cette pneumonie virale a déjà fait plus de 100 morts et 4.500 malades en Chine.

Pékin a demandé aux citoyens chinois de ne pas quitter le pays et a promis la plus grande transparence sur le sujet, répondant ainsi au secrétaire d'État américain à la Santé, Alex Azar, qui avait appelé plus tôt dans la journée le gouvernement chinois à "plus de coopération et de transparence".

Dans le même temps, le rapatriement des étrangers s'organise. Un premier avion devrait partir de Paris jeudi (30 janvier) pour ramener des Français qui seront ensuite placés en quarantaine pendant 14 jours. Mais l'inquiétude continue de grandir. Car la contagion a lieu hors de Chine. Un cas d'un patient qui a donc été contaminé par un individu qui a attrapé le coronavirus à Wuhan a été confirmé au Japon.

Un cas en Allemagne

Un autre cas a été confirmé en Allemagne. Il s'agit d'un jeune homme de 33 ans. Mardi dernier, il a assisté à un séminaire organisé par son entreprise auquel participait une jeune Chinoise venue en Bavière depuis Shanghai. Cette jeune femme avait reçu ses parents, qui vivent dans la région de Wuhan, d'où est partie l'épidémie.

De retour en Chine, elle s'est sentie malade, a été testée positive au coronavirus, et a alerté son entreprise (un équipementier automobile qui possède plusieurs sites en Chine). Informé, le salarié allemand s'est manifesté mais il avait en réalité déjà passé le plus dur.

"Il s'est senti grippé ce week-end mais dès lundi ça allait déjà mieux et il est revenu travailler. Selon l'établissement où il est hospitalisé, ce patient va bien. Son état ne s'est pas aggravé. Il faut voir combien de temps il sera nécessaire de la garder en observation", a déclaré Andreas Zapf, directeur de l'office bavarois de la santé. Entre ses collègues et sa famille, une quarantaine de personnes sont actuellement sous surveillance.

