Paris : les pompiers manifestent pour revaloriser la prime de feu

publié le 28/01/2020 à 14:16

Les pompiers manifesteront, mardi 28 janvier, pour réclamer la revalorisation de ce qu’on appelle la prime de feu. Quentin De Veylder est pompier professionnel dans le Nord : il explique, sur RTL, les raisons de son engagement.



"C’est une prime de feu qui est à hauteur de 19% de notre salaire et qui n’a pas été revalorisée depuis 1990. On est là jour et nuit, on n’est pas regardant sur quoi que ce soit, mais aujourd’hui, on nous donne même plus les moyens de faire notre travail, notre métier se dégrade donc comment faire ? Honnêtement, il va falloir faire attention !", rappelle Quentin, qui se rendra à la manifestation parisienne.

Les soldats du feu seront donc dans la rue pour défendre leurs revenus. Ils seront au moins 500 pompiers venant du Nord pour se déplacer à Paris. La manifestation partira à 14h de la place de la République direction Nation.