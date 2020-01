Retraites : la CGT ira à la conférence de financement jeudi

publié le 28/01/2020 à 14:31

Jeudi 30 janvier, la CGT participera au lancement de la conférence de financement de la réforme des retraites. Objectif : "Expliquer comment améliorer (le) système actuel", a indiqué le secrétaire général de la confédération, Philippe Martinez mardi 28 janvier.

"On participe, tous les endroits où on peut dire comment améliorer notre système actuel, on y est (...). On va expliquer comment améliorer notre système actuel", a rappelé Philippe Martinez sur franceinfo, dont le syndicat prône "une hausse des salaires" et "plus de cotisations" pour l'organisation actuelle des retraites.

Selon le responsable de la CGT, "c'est très compliqué de savoir comment va se passer" cette conférence, qui doit débuter jeudi au Conseil économique social et environnemental (Cese), à Paris. "On a juste rendez-vous jeudi au Cese. Comment ça va se passer, qui sera là ? On n'en sait rien", a-t-il ajouté.



Cette réforme est bâclée, incomplète, non financée Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT Partager la citation





Mais "comment peut-on réfléchir au financement si on ne sait pas les modalités de la pénibilité", qui vont "normalement coûter de l'argent", a-t-il critiqué, en jugeant que "la réforme du gouvernement n'est ni simple ni juste".

"Le Conseil d'État fait la même analyse que la CGT en disant (que) cette réforme est bâclée, incomplète, non financée. On renvoie ultérieurement, ce qui est grave, des mesures d'une loi qu'on traitera par ordonnances. Les députés vont voter une loi pratiquement incomplète", a-t-il dénoncé.

La conférence de financement doit être installée jeudi. Elle doit réunir les partenaires sociaux afin de trouver avant fin avril les moyens de garantir l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2027.