publié le 13/07/2020 à 13:03

La réunion conclusive du Ségur de la santé devrait se tenir ce 13 juillet avec signature du rapport rédigé par Nicole Notat. La signature des accords se fera à partir de 14h30 et on attend ensuite une déclaration de Jean Castex, le premier ministre. Mardi 14 juillet, Emmanuel Macron a prévu, entre autres, d'évoquer les mesures en faveur de l'hôpital.

L'État a rallongé 8 milliards d'euros pour les personnels hospitaliers : médecins, soignants et administratifs. Pour les personnels aides-soignants, infirmiers, brancardiers et les agents administratifs, ce qui est acté, c'est augmentation nette de 183 euros par mois. Elle se fera en deux temps : 90 euros de plus en septembre 2020 et 93 euros supplémentaires en mars prochain. Ils auront une revalorisation d'une grille de salaires, cela veut dire nécessairement des salaires plus élevés. Ça représentera en moyenne 35 euros supplémentaire par mois et par agent concerné selon le ministère de la santé.

À cela s'ajoutent des bonus pour le travail de nuit, le travail de week-end, de jour férié et du personnel en plus : 15.000 postes supplémentaires sont budgétés. Pour les médecins il y a également des avancées : ceux qui s'engagent à travailler uniquement pour l'hôpital public auront une prime de service public : 1.000 euros. Ce n'est toujours pas assez pour certains représentants de salariés.

En revanche, six organisations, dont la CGT-Santé, SUD santé, Amuf (urgentistes) SNPI (infirmiers) , appellent à "une journée d'action nationale" le 14 juillet, avec notamment une manifestation à Paris. Le rassemblement est prévu place de la République pour un départ à 14h vers la Bastille.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La question de développer le port du masque est à l'étude a rappelé le 12 juillet, Jean Castex en visite en Guyane. Les images de ce concert électro samedi soir à Nice avec un public dense et particulièrement décontracté ont marqué les esprits. La Belgique a décidé de le rendre obligatoire dans les espaces clos et c'est aussi le cas en Écosse.

Faits divers - Le frère du footballeur Serge Aurier - ex PSG - Christophe Aurier a été tué ce lundi par balle à Toulouse au beau milieu d'une zone industrielle. Le meurtrier est en fuite.

14 juillet - Le 14 juillet s'annonce moins coloré que d'habitude. La plupart des communes annulent leurs feux d'artifice et leurs petits bals populaires. Mais certaines font de la résistance comme à Saint-Gilles dans le Gard.