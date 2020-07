Coronavirus en Mayenne : "On est très loin d'un reconfinement", dit le maire de Laval

publié le 13/07/2020 à 08:20

L'inquiétude monte en Mayenne. Le nombre de cas de coronavirus a quadruplé en deux semaines. Une vaste campagne de dépistage débute aujourd'hui, environ 300.000 personnes doivent être testées notamment à Laval. "L'objectif est de tester un maximum de Lavallois et de Mayennais", explique Florian Bercault le maire de la ville ce lundi 13 juillet sur RTL.



"L'objectif est de bien identifier les foyers de contamination et de casser les chaînes de transmission", ajoute l'élu précisant que ces tests se feront sur la base du volontariat. "Il est toujours bon d'expliquer à chacun d'être responsable. Le volontariat me parait être une bonne chose".

Concernant un relâchement des Français vis-à-vis des gestes barrières, le maire de Laval s'est voulu bienveillant : "Ce n'est pas facile, on n'est pas né avec une masque sur la bouche et avec le devoir de rester à un mètre les uns des autres. Je ne jette la pierre à personne mais je rappelle qu'on est dans une crise sanitaire donc il faut rester vigilant et responsable".

"La vie continue à Laval"

Concernant la campagne de dépistage, Florian Bercault a pour objectif "de monter à 1.000 tests par jour". "Sur les centres qu'on ouvre, c'est sans rendez-vous et gratuit", précise-t-il. Pour autant, le maire de Laval s'est montré très rassurant sur la situation. "La vie continue à Laval. On peut accueillir du monde, les restaurants sont ouverts. Je tiens à être rassurant. On est très loin d'un reconfinement", a-t-il ajouté.