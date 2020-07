Les infos de 12h30 - 14 juillet : répétitions pour un défilé pas comme les autres

publié le 12/07/2020 à 13:02

Conséquences de la crise du Coronavirus, la fête nationale du 14 juillet sera, elle aussi, très particulière cette année. Pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale, il n'y aura pas de grand défilé militaire le long des Champs-Elysées, pas de milliers de personnes non plus pour y assister. Ça se passera Place de la Concorde, beaucoup plus restreint. Ce dimanche 12 juillet au matin se sont déroulées les répétitions.

Il y aura bien dans le ciel, des avions et des hélicoptères, mais sur le pavé de Paris, tout se passera à pied ou presque. Pour ceux qui aiment les blindés, ils seront déçus : pas de char Leclerc, pas de VBCI, mais tout de même deux chars de mai 40 pour rappeler le rôle du colonel, futur général de Gaulle à l'époque.

Le personnel du service de santé des armées sera mis à l'honneur, comme les autres unités liées à l'opération résilience. Les soldats, aviateurs ou marins, mais aussi pompiers gendarmes ou douaniers, auront une pensée pour les victimes de la Covid-19 et salueront même avec ce défilé des plus réduits, les efforts de leurs camarades engagés dans la lutte contre la pandémie.

À écouter également dans ce journal :

États-Unis - Donald Trump est apparu pour la première fois depuis des mois avec un masque sur le visage, au cours d'un déplacement dans un hôpital militaire. Jusque-là, il refusait de s'afficher avec en public, estimant que ce n'était pas justifié.

Bac 2020 - Année exceptionnelle pour le Bac avec 95,7% de réussite après la première session de rattrapages, c'est du jamais vu ! Les jurys ont été très généreux au moment d'harmoniser les notes, pour compenser cette année qui a été largement tronquée pour les élèves de terminale.

Coronavirus - C'est l'image de la nuit, largement commentée depuis : des milliers de fêtards samedi soir à Nice sur la promenade des Anglais pour assister au concert d'un DJ. On a l'impression avec les images aériennes d'une foule très compacte de gens qui se touchent sans gestes-barrières.