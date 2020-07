Coronavirus : deux raves party rassemblent des milliers de personnes

et AFP

publié le 13/07/2020 à 10:11

Des milliers de personnes, de la musique, de l'alcool, des corps-à-corps... Autant dire que les raves party, festivités estivales qui rassemblent de nombreux "teufeurs" sans autorisation préalable des autorités, sont malvenues alors que le coronavirus continue de circuler en France. Ce week-end du 11-12 juillet, deux raves party ont été organisées en Gironde et dans la Nièvre.



La première a rassemblé environ 2.000 personnes dans une forêt proche d'Arcachon, rapporte l'AFP. La préfecture a indiqué que la police s'est rendue sur les lieux pour relever des plaques d'immatriculation en vue d'éventuelles verbalisations des participants à cette fête "non déclarée".

La seconde rave party a rassemblé quelque 5.000 fêtards dans un pré de Saint-Parize-le-Châtel, petite commune rurale de 1.300 habitants située au sud de Nevers. Un dispositif préfectoral a immédiatement été mis en place pour encadrer l'événement, a expliqué la préfecture de la Nièvre. Près de 20.000 masques et du gel hydroalcoolique ont été distribués par l'Agence régionale de Santé.

Depuis plusieurs jours, au moins huit autres préfectures dans les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine avaient pris des mesures pour empêcher l'installation "illégale" d'un possible teknival susceptible d'attirer sur leurs terres "plusieurs milliers" de personnes, entre le 10 et le 15 juillet, expliquait notamment la préfecture de la Vienne dans un arrêté.