publié le 09/04/2021 à 13:27

Les règles changent à nouveau pour le vaccin AstraZeneca : 533.000 personnes âgées de moins de 55 ans, en particulier les soignants qui avaient déjà reçu une première dose, recevront une deuxième dose avec un autre vaccin, celui de Pfizer ou Moderna.

Le parcours de ce vaccin qui, sur le papier, a tout pour plaire : peu couteux, facile à stocker, est un peu chaotique. Juste après son autorisation de mise sur le marché début février, il était réservé en France aux moins de 65 ans, faute de données sur son efficacité chez les plus âgés. Un mois plus tard, son utilisation était élargie à tous les âges. Mi-mars, coup de théâtre : le vaccin est suspendu quelques jours, après les signalements en Europe de cas graves de formation de caillots sanguins.

Des cas extrêmement rares en France avec six cas pour plus d'un million d'injections. Jeudi, l'Agence européenne du médicament confirme qu'il y a bien un lien, toutefois, pour elle, le vaccin reste sûr et efficace avec un bénéfice qui l'emporte très largement sur le risque. Cela n'empêche pas chaque pays d'avoir sa propre stratégie.

Le Danemark et la Norvège maintiennent la suspension d'AstraZeneca, la Grande-Bretagne le recommande au plus de 30 ans, l'Italie et l'Espagne au plus de 60 ans. Enfin, la Belgique est sur la même ligne que la France et le recommande au plus de 55 ans.

