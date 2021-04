Confinement : quel calendrier pour les établissements scolaires ?

Crédit : Myriam Tirler / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les écoles, collèges et lycées seront fermés à partir de vendredi soir et les vacances unifiées sur tout le territoire du 12 au 26 avril.

publié le 02/04/2021 à 09:28

Emmanuel Macron a annoncé sa décision, ce mercredi 31 mars, de fermer les écoles, collèges et lycées, pour une durée de trois semaines. Pour faciliter la mise en place de cette mesure, les vacances de printemps seront les mêmes pour tous, sur l'ensemble du territoire.



En pratique, dès mardi 6 avril, après le lundi de Pâques férié, les élèves scolarisés en classes de primaire, collège et lycée, auront cours en distanciel, comme lors du premier confinement, en mars 2020, et cela jusqu'au vendredi 9 avril. Les crèches fermeront leurs portes. Ne sont pas toutefois pas concernés les enfants des personnels soignants et autres professions jugées indispensables.

Commenceront alors deux semaines de vacances scolaires jusqu'au retour dans les salles de classe, prévu le 26 avril. Cette année, les congés de Pâques ne seront donc plus divisés en trois zones.

26 avril : les plus jeunes retrouvent les bancs de l'école

"La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril", a indiqué Emmanuel Macron, lors de son discours, mercredi soir. Elle se fera en présentiel, pour les enfants de classes de maternelles et primaires, mais à distance pour les collégiens et les lycéens, qui ne devraient retrouver leurs classes que le 3 mai, avec des jauges adaptées. Les crèches devraient à nouveau accueillir les enfants.

Pour les étudiants : rien ne change

Concernant les établissements d'enseignement supérieur, la situation reste la même. Une journée par semaine, les étudiants pourront continuer à se rendre dans les universités. Le reste du temps, les cours de poursuivront à distance.

💬 "Fermer les écoles, c'est la solution de raison... une petite parenthèse dans cette année scolaire... avec tout ce que nous avons fait, l'élève français aura eu l'année scolaire la moins anormale possible au monde", @jmblanquer dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/9Y3PSZvkEQ — RTL France (@RTLFrance) April 1, 2021

Jusqu'à présent, l'Élysée avait toujours considéré la fermeture des établissements scolaires comme une solution qui serait adoptée en dernier recours. Dernièrement, la flambée de nouveaux cas de Coronavirus en métropole a accéléré le processus. "Pour continuer à protéger la vie du futur, c’est-à-dire nos enfants, nous devons faire un effort supplémentaire. (...) Nous pouvons nous féliciter d’avoir pu ouvrir nos écoles si longtemps", a estimé Emmanuel Macron, mercredi soir. Le président de la République s'est dit conscient des bouleversements que cette annonce impliquerait, en terme d'organisation, au sein des familles.