publié le 09/04/2021

10 millions de primovaccinés contre le coronavirus, la barre symbolique a été franchie hier, avec un peu d'avance sur la date prévue. Prochain cap : les 20 millions d'ici la mi-mai, puis 30 millions à la mi-juin, si le calendrier du gouvernement est respecté.

Désormais, le vaccin AstraZeneca est réservé au + de 55 ans et se posait la question des personnes plus jeunes qui avaient déjà reçu la première dose de ce vaccin. Ils ne pourront effectivement pas recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca, mais une solution a été trouvée. Ils recevront normalement une dose de Pfizer ou de Moderna. L'annonce doit être officialisée ce vendredi 9 avril par la Haute autorité de santé (HAS).

Voilà le raisonnement des experts : il fallait forcément une deuxième dose pour garantir l'immunité, mais plus avec le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans. Les quelques rares cas de thromboses ont poussé à changer de stratégie.

D'où la décision d'administrer en deuxième dose les autres vaccins du marché, à ARN messager. Ce n'est pas la même technique mais l'objectif est le même : empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Des études chez les animaux sont prometteuses.

Selon un expert de la HAS, Astra + un vaccin ARN Messager donnent même de meilleurs résultats que deux doses d'AstraZeneca. Il va falloir expliquer cette nouvelle stratégie pour qu'elle soit comprise et suivie. 600.000 personnes de moins de 55 ans attendent une deuxième dose dans les prochaines semaines.

