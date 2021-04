et Léa Stassinet

publié le 09/04/2021 à 08:00

Il s'agit d'un record. Pour la seule journée du 8 avril, 437.000 Français ont reçu une injection de vaccin contre le coronavirus, a confirmé Olivier Véran au micro de RTL ce vendredi 9 avril. "Les records sont fait pour être battus, nous irons au-delà", a affirmé le ministre de la Santé.

Et il ne devrait pas y avoir de problème d'approvisionnement, selon Olivier Véran. "Hier et avant-hier, il y a 1,3 millions doses de vaccin AstraZeneca qui sont arrivées dans les pharmacies, chez les médecins libéraux, pour la première fois chez les infirmiers et infirmières libéraux, qui peuvent aller vacciner au domicile des personnes âgées", a-t-il expliqué.

"Les vaccins arrivent, ils arrivent toutes les semaines", a poursuivi le ministre. "Que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca et bientôt d'autres comme le Johnson et Johnson, ces vaccins arrivent progressivement et nous les injectons tout de suite", conclut le ministre.