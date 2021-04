publié le 09/04/2021 à 08:15

Quel calendrier pour sortir de la crise sanitaire ? Invité de RTL ce vendredi 9 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé qu'il faudrait certainement "attendre quelques mois encore" avant de retrouver une vie normale.

"L'effort que nous faisons actuellement va payer et nous permettra de passer cette troisième vague épidémique. De l'autre côté de la vague, nous reprendrons progressivement plus de liberté. Il faudra attendre quelques mois, encore, pour vérifier qu'il n'y a pas de nouveau variant et que la protection vaccinale est solide et durable, ce que je crois", a indiqué le ministre.

"Il ne faut pas confondre sortie définitive de l'épidémie et sortie progressive des mesures de freinage du virus", a-t-il rappelé, prenant l'exemple du déconfinement de mai 2020 où "les gens avaient commencé à retrouver une vraie vie".

Le président de la République a fixé le cap de la mi-mai comme premier objectif de déconfinement, avec une réouverture progressive des lieux de culte, de rencontre, restaurants et cafés. Un horizon contesté par certains spécialistes. Selon une étude de l'Institut Pasteur, un retour à la normale pourra être observé à l'automne seulement si 90% de la population adulte est vaccinée à ce moment-là.