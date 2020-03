publié le 11/03/2020 à 16:26

La France va bientôt passer au stade 3 de l’épidémie de coronavirus. Les enfants seront amenés à être confinés : cela va représenter un casse-tête pour les parents. Votre employeur peut-il ou doit-il vous accorder des jours pour garder vos enfants ? Sachant qu’on ne parle que des parents obligés de garder leurs enfants.

Le télétravail, quand c’est possible, est la solution à privilégier, avec l’accord de votre employeur. En revanche, si travailler de chez vous tout en gardant vos enfants s’avère impossible, sachez que votre entreprise peut aussi décider de décaler vos congés déjà posés.

En dernier recours, il reste une solution prévue spécifiquement pour le coronavirus : un arrêt de travail pour garder vos enfants de moins de 16 ans. Ce n’est pas un arrêt maladie classique : en tant que salarié, si vous en bénéficiez, vous n’êtes pas malade et d’ailleurs la délivrance de cet arrêt ne passe pas par votre médecin traitant.



C'est votre employeur qui doit le déclarer sur le site Ameli.fr et vous, en échange, vous remplissez une attestation pour vous engager à être le seul parent à bénéficier de l’arrêt. Le but, c’est vraiment de garder vos enfants, ce ne sont pas des vacances en famille.

Cet arrêt coronavirus est indemnisé dès le premier jour d’absence sans période de carence. En revanche, faites-vous bien préciser le montant de votre indemnisation par votre manager car il n’est pas garanti que votre salaire soit maintenu à 100%. Il y aura au moins une partie réglée par la Sécurité sociale, et pour le complément, le montant total dépendra de votre paie et de vos éventuels accords collectifs d’entreprise. Et pour le complément le montant total dépendra de votre paie.

À écouter également dans ce journal

Politique – Au sommet de l’État, le Conseil des ministres s'est déroulé comme prévu, comme tous les mercredis. Malgré les mesures de précaution, pas question de changer le calendrier politique : "Il faut assurer la continuité de l’État", avait demandé Emmanuel Macron.

International – L’Italie, qui déplore 631 décès liés à l’épidémie de coronavirus, est placée en quarantaine et tourne désormais au ralenti : dans les stations de ski dans les Alpes, les remontées sont à l’arrêt, une catastrophe pour le tourisme local.



Santé - Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer et le ministre de la Santé Olivier Véran se sont rendus à l’école Louise Michel d’Issy-les-Moulineaux, ce mercredi 11 mars, pour s'assurer que les enfants ont bien intégré les gestes de précautions.