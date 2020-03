Coronavirus : pourquoi la crise va modifier notre monde économique

publié le 11/03/2020 à 12:13

Avec les fortes chutes des bourses ce lundi 9 mars, l'épidémie de coronavirus pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés mondiaux. Anne Sophie Alsif, chef économiste du Bureau d’Informations et des Prévisions Économiques (BIPE) estime que cette crise sanitaire va accélérer un grand nombre de changements au niveau de l’économie mondiale, mais aussi dans la stratégie des pays.

Selon elle, il s'agit d'"une nouvelle manière de voir la mondialisation" qui amène sans doute à "repenser une relocalisation du processus de production au plus près des consommateurs". Elle souligne la différence avec le XXe siècle où "tout a été pensé en disant que le marché était ouvert sans coûts annexes." Mais à l'heure actuelle, avec ces nouveaux risques, "de nombreuses entreprises vont repenser la localisation de leur mode de production en se disant qu'avec l'apparition de nouveaux coûts, ce n'est sans doute plus aussi attractif économiquement de délocaliser".

Cette relocalisation aurait un coût et Anne Sophie Alsif rappelle que la tendance qu'elle décrit "va avoir lieu pendant tout le XXIe siècle et ne va pas se réaliser en quelques mois seulement". Elle ajoute que "le capitalisme reste mais va changer de forme et de modalités avec des nouveaux coûts qui vont changer la localisation de la production".