publié le 29/04/2021 à 13:14

Pour accompagner la réouverture progressive, par exemple des salles de concert, un outil s'annonce prometteur. Il s'appelle COVIDAir et est actuellement expérimenté dans le quartier de Gerland à Lyon. Pour savoir si l'on est positif au Covid-19, il suffit de souffler dans un ballon.

En effet, c'est le même principe que l'éthylotest, à une nuance près : la machine. Le prototype a l'envergure d'un frigo, mais l'utilisation est simple, il suffit de souffler une dizaine de secondes. "Vous allez inspirer profondément, baisser votre masque, souffler dans l'embout. Le but ça va être de souffler de manière continue, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons", explique la professionnelle en charge de tests. "Ça fait trois fois que je me fais tester, au bout d'un moment ça fait un peu mal et là je trouve que c'est une bonne alternative, c'est plus agréable", témoigne une jeune femme.

En deux minutes on a le résultat : rapide, pratique et pas invasif comme un test PCR. À terme, cette machine pourra tester massivement et rapidement, ce qui ouvre de belles perspectives, selon Christian George du CNRS, chef du projet COVIDAir : "On pourrait avoir ce genre d'instrument dans les hôpitaux, à l'entrée des Urgences, dans les endroits comme les aéroports, les salles de spectacle, stades de foot, par exemple. Des endroits où l'on peut faire ce genre d'analyse relativement simplement, parce que ce sera probablement totalement automatisé", explique le chef du projet COVIDAir, qui précise que cela ne prend que "quelques secondes. Le temps d'une expiration, il n'en faut pas plus".

La phase expérimentale pourrait encore durer quelques semaines. Les premiers résultats donnent une fiabilité équivalente aux tests PCR.

À écouter également dans ce journal :

Vaccination - Et si on vaccinait les plus jeunes, les adolescents chez qui le virus circule et qui sont souvent asymptomatiques ? Le laboratoire BioNTech va déposer une demande d'autorisation auprès de l'Union Européenne pour vacciner les 12-15 ans.

Tribune de militaires - Le Général Lecointre demande des sanctions, pouvant aller jusqu'à la radiation contre les militaires signataires de la tribune parue dans Valeurs Actuelles à propos du délitement de la France.



Coronavirus - Nouveau triste record en Inde avec 380.000 nouvelles contaminations en 24 heures et 3.645 décès. L'Europe a pour sa part franchi mercredi le seuil des 50 millions de contaminations.