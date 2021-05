publié le 29/04/2021 à 04:29

Un médicament qui pourrait changer la donne. La société américaine Pfizer reste active dans la lutte contre le coronavirus. Après le vaccin, elle travaille désormais sur un traitement contre le virus, qui pourrait potentiellement sortir cette année.

Des expériences sont déjà en cours dans des locaux tenus secrets aux États-Unis et en Belgique. Une soixantaine de volontaires, des adultes en bonne santé entre 18 et 60 ans, vont recevoir la première pilule spécialement conçue pour arrêter le SARS-CoV-2, rapporte le quotidien britannique The Telegraph. Si ces essais sont concluants, il sera alors tout à fait envisageable qu'un traitement de la Covid-19 à domicile devienne possible avant la fin de l'année.

Les tests se basent sur un antiviral censé empêcher le virus de se répliquer, dont le nom de code est PF-07321332. "Nous avons conçu le PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite dès les premiers signes d'infection, sans que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs", a déclaré Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche, du développement et de la médecine au niveau mondial de Pfizer, dans un communiqué officiel publié le mois dernier.