Coronavirus : qu'est-ce que les tests antigéniques, plus rapides que les PCR ?

publié le 08/09/2020 à 23:27

Le dépistage massif est l’une des clés pour lutter contre une épidémie, et notamment celle du coronavirus qui touche la planète depuis plusieurs mois. En France, les laboratoires sont débordés, si bien que les délais pour avoir un résultat sont très longs. C’est dans cette optique que l’arrivée éventuelle des tests antigéniques pourrait être une bonne nouvelle.

Pas besoin d’attendre 24h ou 48h (voire plus longtemps encore en ce moment), avec ces nouveaux tests, le résultat apparait en 30 minutes. Le but du test consiste à détecter la présence de la protéine virale dans le corps du patient, quand le test PCR nécessite des analyses pendant des heures via du matériel médical. Plusieurs laboratoires travaillent sur l’élaboration de ces tests, 100.000 ont été commandés et seront distribués dans des hôpitaux parisiens dès ce mercredi 9 septembre.

Si l’expérimentation est concluante, le ministère de la Santé commandera plus de tests et en équipera l’ensemble du territoire. Le test antigénique indique si au moment du test, le patient est contaminé, et le prélèvement se fait également via des tiges en coton insérées dans le nez.