publié le 31/05/2020 à 03:35

Après la distribution de masques, c'est un dépistage sérologique du Covid-19 qui est offert par la ville de Nice aux habitants qui le souhaitent, a annoncé le maire de Nice, Christian Estrosi.

En effet, ce samedi 30 mai Christian Estrosi a annoncé mettre à disposition, sur la base du volontariat, des tests sérologiques à Nice, d'après une information de BFMTV. "Le CNR et la Haute autorité de Santé publique ont donné un agrément qui permet d’utiliser des tests sérologiques, de permettre cette réussite du déconfinement, en l’accompagnant par un test pour tous ceux qui, de manière volontaire bien évidemment, répondront à notre invitation sur les différents sites où nous les inviteront à partir de la semaine prochaine", a-t-il assuré sur la chaîne d'information.

Le maire de Nice, soutien du professeur Didier Raoult a précisé que cette initiative avait été prise avec l'Agence régionale de santé et le CHU de Nice afin de "dresser sur une banque de donnée, anonyme, une carte sanitaire" permettant en cas de seconde vague "d'avoir des mesures d'anticipation beaucoup plus fortes, beaucoup plus précises par rapports à cette carte épidémiologique".