publié le 04/06/2021 à 13:15

La vaccination avance vite en France : plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une injection du vaccin contre le coronavirus. Et plus le temps passe, plus les Français veulent se protéger. D'après la dernière enquête de Santé publique France, le taux d'adhésion au vaccin atteint désormais les 76%, contre 69% le mois dernier.

Sans surprise, les plus convaincus sont les plus de 65 ans. 93% d'entre eux sont vaccinés ou ont l'intention de le faire. La progression la plus importante concerne quant à elle les 25-34 ans, avec 15 points de plus en un mois. 50% étaient favorables à la vaccination en avril, ils sont désormais 65%. En revanche, la progression est plus modeste dans les autres tranches d'âge, +5 points, mais la hausse est nette, franche et continue depuis le début de l'année.

Cette progression s'accélère d'autant plus depuis l'ouverture de la vaccination pour tous. Les plus âgés voulaient se faire vacciner pour se protéger et éviter les formes graves du coronavirus, tandis que les plus jeunes cherchent à retrouver une vie plus normale. Notamment avec le pass sanitaire qui leur permettra de voyager, de participer à des concerts ou à de gros événements sportifs.

47% des parents prêts à faire vacciner leurs enfants

Les 24% de Français opposés à la vaccination s'inquiètent du côté "pas sûr" de ces vaccins. Ils préfèrent d'autres moyens de prévention. Pour rappel, les effets secondaires sont suivis, tout à fait conformes à ceux attendus, et ne suscitent pas de préoccupations particulières.

Autres enseignements de cette étude, plus la situation financière est bonne, plus l'adhésion de la personne à la vaccination est élevée. Enfin, pour la première fois, les parents d'enfants de moins de 17 ans ont été interrogés. Pour le moment, seuls 47% d'entre eux sont prêts à les faire vacciner.

