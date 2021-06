publié le 04/06/2021 à 08:51

C'est une usine qui a plus d'un siècle d'existence, dans l'Isère. Elle est coincée entre les montagnes, au sud de Grenoble et fabrique du silicium, un métal utilisé dans les batteries et les téléphones portables. L'entreprise devrait fermer, la décision a été prise. Mais les salariés ne baissent pas les bras, au sens propre.... Depuis quelques mois, ils travaillent deux fois plus pour prouver à leurs dirigeants, qu'à leurs yeux cette décision de mettre la clé sous la porte, n'a aucun sens. Le contraire de la grève pour sauver son boulot.

Devant l'usine FerroPem de Livet-et-Gavet, pas de pneus en feu, pas d'ouvriers qui menacent de faire sauter le site. Pour tenter de sauver les 129 emplois menacés, tous ont décidé de travailler encore plus pour montrer à leurs dirigeants que l'entreprise est rentable. Cédric Aronica travaille depuis 17 ans à FerroPem. "Il faut relever les manches et puis y aller. On travaille énormément en ce moment, on montre qu'on est compétitifs, que l'usine est viable et qu'ils se sont trompés, tout simplement. Sur les trois derniers mois, on a fait pas mal de bénéfice. La production a été bonne, le métal qui sort est bon et le prix de revient montre que l'on est compétitifs. C'est pour ça que l'on ne baissera pas les bras."

"On les a pris à contre-pied"

Mourad Moussaoui, responsable du syndicat Force ouvrière (FO) de l'usine, renchérit de son côté : "Imaginez, on aurait fait un choix tout autre, on aurait décidé de casser l'usine, de faire la grève... Tout ce que l'on a prouvé à tout le monde, on n'aurait pas pu le prouver. On serait passés à côté de quelque chose de géant et ça serait dommage car ils aurait pu dire 'Vous avez vu, tout ce que l'on a dit c'est vrai'. Mais là, ils peuvent plus le dire. On les a pris à contre-pied." Le combat de FerroPem n'est pas encore gagné. Une fermeture du site transformerait la vallée de la Romanche en vallée morte.

