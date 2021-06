Orages : Météo France place 3 départements du Nord en vigilance orange

publié le 04/06/2021 à 11:27

Les orages vont continuer de gronder sur le nord du pays. Ce vendredi 4 juin, Météo France a placé trois départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne.

Les orages les plus violents ont été annoncés en début d'après-midi, sur l'est des Hauts-de-France. La chaîne météorologique prévoit notamment des cumuls de 30 à 60 mm de pluie en moins d'une heure. Ces orages pourraient parfois s'accompagner de grêle. Par ailleurs, les rafales sous orage pourront atteindre les 80 à 100 km/h. Enfin, en tout début d'après-midi une réactivation orageuse est prévue au niveau du Massif central, jusqu'aux frontières belge et allemande, nous apprend Météo France.

Ces derniers jours, la France a subi de fortes intempéries, et notamment les habitants de la Seine-et-Marne. C'est le cas à Thieux, où de nombreux dégâts ont été observés ce vendredi, après une accalmie de 24 heures.

Soyez prudents si vous devez prendre la route. Pour le week-end, Météo France prévoit un samedi nuageux mais annonce une embellie pour la journée de dimanche.