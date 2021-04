publié le 27/04/2021 à 13:28

Actuellement 6.000 personnes sont prises en charge dans les services de réanimation alors que le gouvernement parle d'assouplir les règles en pleine pandémie de Covid-19. L'an dernier à la sortie du premier confinement, il n'y en avait plus que 2.700. Mais l'arrivée du vaccin change la donne même si les Français se montrent encore méfiants et réticents.



Il reste 234.000 doses de vaccins disponibles sur tout le territoire français, et le chiffre vient encore d'augmenter. Plus de 230.000 rendez-vous disponibles ont été recensés par le site Vitemadose : par exemple, on compte 7.000 créneaux à Paris.

Si vous avez plus de 55 ans, si vous êtes enceinte ou si vous avez moins de 55 ans, mais avec des facteurs de risques importants, vous n'aurez donc aucune difficulté à vous faire vacciner partout en France.

La vaccination bientôt ouverte aux plus de 50 ans ?

Les autorités vont-elles ouvrir la vaccination aux plus de 50 ans ? En principe, il faudra attendre le 15 mai. Ce mardi, le ministère de la Santé a annoncé qu'il n'est pas prévu de le faire plus tôt.

À noter que lorsque de nombreux créneaux sont disponibles, le gouvernement adapte l'accès au vaccin. Il a ainsi ajouté les professions à risques, et il pourrait rapidement autoriser la vaccination pour des enseignants plus jeunes et de nouvelles professions.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les médecins sont en colère : de nombreuses interventions ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Entre 40% et 80% des opérations ont été déprogrammées.



Inde - L'aide internationale arrive en Inde, frappée de plein fouet par la crise sanitaire et l'essor d'un nouveau variant de coronavirus. La France prévoit d'envoyer huit unités de production d'oxygène médical.



Vaccination - La France se prépare à un pass sanitaire : les personnes vaccinées récupèrent une carte et un QR code qui prouvent qu'elles ont reçu un sérum anti-Covid.