publié le 27/04/2021 à 06:36

Une vue plongeante sur les eaux du bassin d'Arcachon et le sable doré de la plage de Pereire, le centre de vaccination d'Arcachon a élu domicile dans l'une des plus belles bâtisses de la ville, très recherchée pour les mariages. Mais, dans le bâtiment, il n'y a que des blouses blanches uniquement, depuis plusieurs mois. Le docteur Philippe Veaux dirige les opérations.

"Ce lieu a été pensé dès l'été dernier, dès que nous avons su qu'il y aurait un vaccin. Il y a plus de 50 personnes qui travaillent sur le sujet au quotidien. Tout le monde est accueilli avec le sourire, avec bienveillance, on rassure. C'est un lieu convivial, à l'image d'Arcachon", explique-t-il. Chaque jour et même en soirée, weekend compris, 500 à 600 personnes viennent se faire vacciner.

"Pour la première, voir pour la deuxième injection, on a déjà les rendez-vous, ils ont fait un effort énorme", explique un patient. À ce jour, 3.500 personnes sur les 11.000 que compte la ville d'Arcachon ont reçu leurs deux doses du vaccin Pfizer. La municipalité ambitionne que toute la population soit vaccinée d'ici deux mois.

