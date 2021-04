et AFP

publié le 26/04/2021 à 20:02

Le coronavirus explose en Inde. Avec près de 350.000 nouveaux cas en une journée, du jamais vu au niveau mondial, ce pays d'1,3 milliard d'habitants a vu 2.767 personnes mourir de la Covid-19 rien que pour le dimanche 25 avril.

Face ce que le Premier ministre Narendra Modi qualifie de "tempête", et l'émergence d'un nouveau variant, les autorités locales ont prolongé d'une semaine le confinement en vigueur à New Delhi. Plusieurs pays, comme ceux de l'Union européenne, les États-Unis ou le Royaume-Uni, ont promis dimanche leur aide au pays.

La France va "apporter dans les prochains jours un soutien significatif en capacités d'oxygène", a indiqué dimanche l'Élysée à l'AFP. Cette aide devrait se traduire par l'envoi de respirateurs à oxygène dont l'Inde manque cruellement, a expliqué une source proche de l'exécutif.

Le mécanisme européen de protection civile activé

Ce lundi 26 avril sur Franceinfo, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie en charge de l'Industrie, a précisé que "c'est le ministère de la Santé qui gère ce dossier". "Il y a urgence et il s'agit d'envoyer le plus vite possible ce soutien", a-t-elle poursuivi.

L'Allemagne a également indiqué qu'elle allait apporter son soutien à l'Inde. Au niveau européen, l’Union européenne a activé son mécanisme européen de protection civile, qui permet aux États membres de coordonner leur aide.

"Des équipements médicaux vitaux, dont des centaines de concentrateurs d'oxygène et des respirateurs, sont maintenant en route du Royaume-Uni vers l'Inde", a de son côté assuré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Quant aux États-Unis, ils ont annoncé qu'ils allaient "immédiatement" envoyer à l'Inde des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux.