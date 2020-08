Haute-Garonne : une avocate n'accède pas à une prison à cause de son soutien-gorge

publié le 28/08/2020 à 18:47

Une avocate a été obligée de se changer dans sa voiture avant de rentrer dans la prison de Seysses, près de Toulouse, et a saisi le conseil de l’ordre pour s’être retrouvée dans cette situation humiliante. À l’origine, un problème d’armature de sous-vêtement.

"C’est une affaire de soutien-gorge qui fait sonner le portique", explique-t-elle à RTL. "À partir de là, la direction refuse de me laisser entrer. Il fallait qu’on me propose une solution. J’acceptais toute mesure de sécurité, mais il fallait qu’on me dise : 'Maître, vous pouvez aller voir votre client, et on va trouver une solution ensemble'", raconte-t-elle.

L’avocate rappelle que la direction de la prison doit assurer aux détenus l’exercice de leurs droits. "Ce n’est pas du tout ce qu’il s’est passé", assure-t-elle. Elle se serait vue indiquer qu’elle pouvait rentrer chez elle si elle n’était pas contente.

Elle a alors dû aller se changer dans sa voiture, "dans une zone couverte par les caméras", les abords d’une prison étant de facto surveillés. "J’estime qu’il y a eu une atteinte à ma dignité et à ma profession", s’offusque l’avocate. Elle a aussi été étonnée que l’arrivée d’une autre femme ne débloque pas la situation.