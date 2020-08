Les conseils de Michel Cymes pour conserver son bronzage et sa bonne mine

publié le 27/08/2020 à 09:27

Les vacances s'achèvent et bientôt l'été avec elles. Une façon de les prolonger un peu serait de conserver cette bonne mine que nous avons à notre retour de vacances. C'est effectivement l’un des sujets de la rentrée : comment conserver notre bonne mine de vacanciers reposés ? Comment entretenir la souplesse de notre peau régénérée ? Comment faire durer ce bronzage qui nous fait nous sentir mieux dans notre peau et nous rend irrésistible ? En tout cas, ça fait du bien d’y croire.

Le plus simple évidement serait de repartir en vacances ! Mais je crains que ça ne fasse pas partie des options possibles. L’autre solution serait de ne pas jeter aux orties toutes les bonnes habitudes que vous avez prises pendant les vacances.

Et la première de ces habitudes concerne l’hydratation de la peau. Qu’avez-vous fait, cet été, par crainte du coup de soleil ? Vous vous êtes tartiné de crème. Cela vous a protégé, certes, mais ça a surtout permis à votre peau de ne pas être trop sèche.

La peau est l'organe le plus lourd du corps humain

Eh bien vous devez continuer ! Ce n’est pas parce que vous n’êtes plus au bord de la mer ou de la piscine que vous devez arrêter. L’hydratation de votre peau doit demeurer une préoccupation quotidienne. D’ailleurs, la peau a une particularité. C’est l’organe le plus lourd et surtout le plus étendu du corps humain. Si je vous dépèce par exemple, je peux me fabriquer un tapis de 2 mètres carrés.

Eh bien, ces 2 mètres carrés, il faut les entretenir avec une bonne crème. Ne laissez rien au hasard : des fesses aux épaules en passant par les cuisses, les bras et les pieds, tout doit y passer. On a souvent tendance (surtout nous, les hommes) à attendre d’avoir une peau de crocodile ou des démangeaisons pour agir, alors qu’il faut anticiper.

Si vous ne savez pas quel produit utiliser, demandez à votre femme ou votre meilleure copine. Je signale au passage que les crèmes les plus chères ne sont pas forcément les plus efficaces. Sinon, pour que cette hydratation soit réussie, il faut un préalable, il faut que votre peau soit propre.

L'hydratation, la clef pour conserver sa bonne mine

Alors je me doute bien que vous faites les choses dans l’ordre et que vous n’allez pas vous mettre de la crème avant de prendre votre douche matinale mais cela concerne le visage qui, lui, doit être hydraté matin et soir.

Dans la journée, votre visage est agressé par mille et une formes de pollutions, il est donc impératif de le passer à l’eau claire, en fin de journée, avant de l’hydrater. Je le dis surtout pour les hommes qui n’ont pas toujours le réflexe de se nettoyer la peau du visage, contrairement aux femmes qui, en général, se démaquillent.

C’est à ce prix, messieurs, que vous conserverez votre mine éclatante et que vous retarderez ce moment où, stress et dette de sommeil aidant, vous serez convaincus, en vous regardant dans le miroir, qu’il est temps de reprendre des vacances.