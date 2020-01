Est-on mieux dans sa peau en vieillissant ?

publié le 16/01/2020 à 05:55

On dit souvent que 20 ans est le plus bel âge de la vie. C'est en tout cas ce que semble nous répéter cette société qui valorise et plébiscite la jeunesse, ses vertus, ses expériences et les souvenirs qui en subsistent. Ce serait vite oublier les pressions sociales et, parfois, l'inquiétude quant à son avenir qui emplissent également cette période ! Alors prenons un peu de recul : est-on mieux dans sa peau à 20 ans ou bien plus tard, à 40, 50 voire 60 ans ? La jeunesse est-elle gage d’épanouissement ? Quels sont les bienfaits du temps qui passe ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission

- Sophie Cheval, psychologue, psychothérapeute, spécialisée dans les souffrances liées à l'apparence physique. Auteure de Belle, autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence (Editions Armand Colin) et contributrice à Ménopause, toi et moi, on s'explique ?! (Editions Le gâteau sur la cerise)

Belle autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence (Editions Armand Colin)

Ménopause, toi et moi, on s'explique ?! (Editions Le gâteau sur la cerise)