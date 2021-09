Le sport, remède contre les migraines récurrentes

Pour toutes celles et ceux qui ont des migraines récurrentes, une seule solution : faire du sport ! Cela est bien connu, le sport est bon pour la santé et il prévient tous les bobos, des plus bénins aux plus dangereux. Il n'y a donc aucune raison qu'il ne soit pas efficace pour ceux qui collectionnent les maux de têtes, les nausées ou présentent une hypersensibilité à la lumière.

L'Académie Américaine de Neurologie a démontré par A + B, lors d'une étude réalisée il y a quelques mois, que le fait que le sport soit efficace, ne repose ni sur du vent, ni sur quelque dogmatisme que ce soit.

Que nous enseigne cette étude, concrètement ? Elle porte sur près de 5.000 personnes qui ont un point commun : elles sont migraineuses. On en a tiré deux sous-groupes. Celui des sédentaires, autrement dit ceux qui sont fâchés avec le sport. Et celui des sportifs, considérés comme tels dès lors qu’ils font au moins 2 heures et demi d’activité par semaine.

À l’arrivée, on constate que chez les sédentaires, près de la moitié (48%) ont des crises quasi quotidiennes, en tout cas plus de 25 crises par mois. Alors que chez ceux qui pratiquent une activité sportive, le pourcentage chute à 28%. Sans compter que la migraine est une chose, mais qu’il y a tout le reste.

Le sport pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression

Les chercheurs ont aussi étudié le niveau de stress, d’anxiété et de dépression des cobayes. Et le verdict est sans appel. Plus on fait d'activité physique, moins on est concerné par ce genre de problèmes. La diminution de ces indicateurs va en général de pair avec un meilleur sommeil. Et comme vous le savez, faire du sport améliore la qualité de vos nuits, dès lors que vous le faites plus de 2 heures avant d’aller au lit.

Ces effets bénéfiques, avérés, ont une explication scientifique. Et celle-ci se résume à un seul mot : les endorphines. Toute personne qui se bouge libère ce neurotransmetteur connu pour son pouvoir antidouleur, anti-stress et antifatigue. On est là dans la magie du cercle vertueux.

Attention tout de même à ne pas faire n'importe quoi en vous mettant ou remettant au sport. Comme rien n'est simple, le sédentaire en mauvaise condition physique qui se lance sans mesure dans l’aventure sportive s’expose à... des migraines !

Les personnes migraineuses sont particulièrement sensibles aux changements d’état. Donc si vous voulez changer, faites-le en douceur. Commencez par la marche, vous enchainez avec le vélo, puis passez à la course à pieds.

N’oubliez jamais que le corps réagit mal à la violence, même si elle lui est infligée avec les meilleures intentions du monde. Et puis en y allant crescendo, vous éviterez aussi la blessure.