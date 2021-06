Michel Cymes : pourquoi il ne faut pas négliger l'examen du fond d'oeil ?

publié le 07/06/2021 à 10:28

Se rendre chez l’ophtalmologiste n'est pas chose aisée. Il n'est pas toujours question de motivation, seulement pour décrocher un rendez-vous il faut s'armer de patience.

Qu’à cela ne tienne : s’il n’y a rien d’urgent, prenez quand même rendez-vous dès maintenant pour la date qu’on voudra bien vous indiquer et, quand le moment sera venu, vous irez tranquillement faire ce qu’on appelle un examen du fond de l’œil.

Ce qu’il faut savoir, c’est que certaines maladies de l’œil sont insidieuses. En confiant votre rétine et votre macula à un ophtalmologiste (et à tout son équipement), vous serez au mieux rassuré, au pire informé d’une anomalie ou d’un début d’anomalie susceptible d’évoluer silencieusement.

Quelles maladies peuvent être détectées par un examen du fond de l’œil ?

Il y a d’abord le glaucome. C’est une maladie qui touche 2% des plus de 45 ans. En cas de glaucome, la perte de la vision est progressive.

Il y a ensuite la DMLA, abréviation qui désigne la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge. C’est assez perturbant. La maladie se manifeste par l’apparition d’une tache sombre au beau milieu de votre champ de vision.

Enfin, troisième maladie que permet de détecter un examen du fond de l’œil : la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, c’est une complication du diabète. Ce sont les vaisseaux sanguins de la rétine qui sont touchés et ça peut se terminer par la perte de la vue si ça tourne mal. Cette maladie, il faut la dépister systématiquement en cas de diabète, et ce, quel que soit l’âge du patient.

À quelle fréquence faut-il le réaliser ?

J’insiste sur le cas des personnes diabétiques. Pour elles, l’examen doit être annuel, quel que soit leur âge. En revanche, pour les personnes non diabétiques et qui ne souffrent pas non plus d’hypertension, on peut attendre et espacer les examens.

Attendre quel âge ? Si vous avez moins de 45 ans et que vous êtes en forme, vous pouvez vous contenter d’un examen tous les 10 ans. Entre 45 et 65 ans, faites l’examen tous les 3 ou 4 ans.

Passé 65 ans, n’hésitez pas à faire l’examen tous les ans. Évidemment, si votre vue se détraque subitement, que par exemple votre champ de vision se réduit, qu’au lieu de voir des lignes vous voyez des courbes ou que vous avez l’impression de voir des éclairs partout, là, vous n’attendez pas. Vous prenez RV chez l’ophtalmologiste et, si ça traine, vous allez carrément aux urgences. Et allez-y sans crainte : l’examen du fond de l’œil, en plus d’être efficace, est indolore et assez rapide.