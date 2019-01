publié le 08/01/2019 à 12:56

Le petit-déjeuner est sans doute le repas le plus important de la journée, en particulier pour les enfants. La première raison à cela, c'est parce que s'ils partent à l’école le ventre vide, ils risquent de somnoler à un moment ou un autre de la matinée. La seconde, c'est parce qu'à un moment, l'enfant ou l'ado va craquer et avaler une barre de chocolat ou une friandise quelconque, ce qui va, à force, le faire grossir, apprend-t-on dans une étude australienne.



Cette dernière a suivi pendant 20 ans des jeunes de 9 à 15 ans. Ceux qui avaient tendance à manquer le petit-déjeuner ont développé un mauvais cholestérol, augmentant ainsi le risque cardio-vasculaire.

Le petit-déjeuner n'est pas forcément indispensable chez les adultes. Si une personne n'a pas faim le matin, elle ne devrait pas se forcer à manger. Cela étant dit, comme je reste persuadé qu'il ne faut pas zapper le petit-déjeuner ne serait-ce que pour donner le bon exemple aux jeunes, je pense que les adultes qui se lèvent sans avoir faim devraient peut-être s'interroger sur leur mode de vie.

Quel est le "bon" petit-déjeuner ?

Les questions à se poser sont toujours les mêmes : est-ce que je ne mange pas trop le soir ? Est-ce que je ne dîne pas trop tardivement ? Est-ce que je ne me lève pas trop tard ? C'est en répondant à ces questions de bon sens et en changeant les mauvaises habitudes que l'appétit matinal pourra revenir. En France, on a d'ailleurs tendance à snober le petit déjeuner plus qu'ailleurs.



Ce repas reste le meilleur quand il vous apporte 20% des calories dont vous avez besoin pour réussir votre journée. Concrètement il s'agit d'une boisson, de céréales, un produit laitier (avec le moins possible de sucre) ou un fruit. Avec cela vous êtes paré pour aller travailler !