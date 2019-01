Les conseils de Michel Cymès pour choisir le bon sport

et Camille Schmitt

publié le 01/01/2019 à 08:49

Si tous les sports ne font pas travailler tous les muscles, tous les sports sont bons pour la santé. Dans ce cas, pas de raison de passer à côté des 30 minutes d’activité physique quotidienne conseillées.



Nous avons tous besoin d’entretenir notre musculature, surtout une fois passée la cinquantaine et que le métabolisme de base se met à ralentir. Le métabolisme de base désigne la capacité qu’on peut avoir à brûler des calories au repos.

S’il fallait conseiller un seul sport, ce serait l’aviron. Avec lui, toute la chaîne musculaire est mobilisée. Mais tout le monde n’a pas un fleuve qui coule devant sa porte. Pour eux, Michel Cymès recommande la version en salle : le rameur. Objectivement, il n’y a pas beaucoup de choses à reprocher à ce sport, à part qu’il est contre-indiqué si vous avez des problèmes de colonne vertébrale.

Muscler certaines parties du corps

Cela dit, il est compréhensible de vouloir muscler certaines parties du corps plutôt que d’autres. Dans ce cas, il ne faut pas se tromper de sport. Ceux qui permettent de remodeler le haut du corps ne sont pas les mêmes que ceux qui permettent de renforcer le bas du corps.



Pour le haut du corps, la natation est préconisée. Attention à la nage pour laquelle vous optez : méfiez-vous de la brasse. Si elle passe pour être la nage la plus simple, mais elle est toute de même assez technique. Et si vous ne faites pas le bon geste, vous risquez de vous retrouver avec des douleurs cervicales.



Le yoga et le pilate sont excellents pour les abdos. Si c’est le bas du corps qui vous préoccupe, le vélo, la marche nordique, l’aquabiking ou le jogging sont faits pour vous.