publié le 09/06/2021 à 05:45

C'est le nouveau sésame pour accéder à de grands rassemblements publics dans la nouvelle phase du déconfinement qui s'ouvre dans le pays.

Le passe sanitaire entre en vigueur ce mercredi 9 juin en France pour valider le statut des personnes désireuses d'accéder à des événements mêlant plus d'un millier de personnes en intérieur ou en plein air.

Cet outil a vocation à sécuriser les activités qui présentent "les plus forts risques de diffusion épidémique", selon le gouvernement, qui souhaite aussi le mettre à contribution pour sécuriser les voyages en avion cet été.

Il sera obligatoire à partir de 11 ans pour voyager vers la Corse et l'Outre-mer dès mercredi et pour les séjours au sein de l'Union européenne à partir du 1er juillet.

Qu'est-ce que le passe sanitaire ?

Valable jusqu'au 30 septembre, le passe sanitaire peut justifier trois situations sanitaires. D'abord la vaccination : si une personne dispose d'un schéma vaccinal complet, soit deux semaines après la seconde injection pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, quatre semaines après l'unique injection de Johnson & Johnson et deux semaines après l'unique injection des personnes déjà infectées par le Covid.

Le passe sanitaire vient aussi attester de la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures pour accéder aux événements concernés et de maximum 72 heures pour les contrôles aux frontières. Il certifie enfin, le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la maladie datant d'au moins quinze jours et de moins de six mois.

Comment récupérer son passe sanitaire ?

Le passe sanitaire peut être présenté sur une feuille de papier remise lors de la vaccination ou imprimée depuis le site de l'Assurance maladie mais aussi sous la forme d'un document PDF sur mobile ou d'un QR code dans l'application TousAntiCovid.

Il peut aussi prendre la forme d'un certificat de test qui peut être téléchargé sur la plateforme de l'Assurance maladie ou via le portail SI-DEP qui centralise les résultats au niveau national.

À quoi servent les différents QR codes ?

Le certificat de vaccination et les preuves de tests comportent deux QR codes. Le premier, situé en haut à gauche du document, n'est pas un QR code à proprement parler. C'est un datamatrix, un code 2D-DOC visant à certifier l'authenticité de la preuve de vaccination. C'est cette signature qui peut être présentée au format PDF ou imprimé à l'entrée des événements.



Le second, en haut à droite, est un véritable QR code. Il permet de transférer le certificat de vaccination dans le carnet de l'application TousAntiCovid pour le conserver et le présenter sous un format numérique, en l'occurrence en format 2D-DOC.

Où présenter le passe sanitaire ?

Le passe sanitaire sera demandé aux personnes de plus de 11 ans désireuses d'accéder à tous les événements publics de plus d'un millier de personnes. C'est le cas de nombreuses activités du domaine culturel comme les théâtres, les salles de spectacle, les festivals, les conférences, les salons et foires d'expositions. En revanche, les musées, les bibliothèques et les salles de cinéma ne sont pas concernées.



Le public devra aussi montrer patte blanche à l'entrée des événement sportifs. Le passe sanitaire sera nécessaire pour accéder aux enceintes sportives comme à Roland-Garros ou au Stade de France, mais aussi à tous les établissements couverts et de plein air et aux circuits automobiles dès lors qu'ils ont vocation à accueillir plus de 1.000 visiteurs.



L'accès à certains événements professionnels de grande envergure pourront également être conditionnés à la présentation du passe sanitaire.

Comment se passeront les contrôles ?

Les professionnels chargés de filtrer les entrées de ces événements devront lire ces codes à l'aide de l'application TousAntiCovid-Verif qui permet de vérifier rapidement le statut d'une personne, son nom, son prénom et sa date de naissance sans exposer ses informations vaccinales. Le statut est simplement validé à la faveur d'un code couleur : rouge s'il est non valide et vert si la personne ne présente pas de risque.



Toute personne essayant de lire les QR codes avec une autre application ou souhaitant utiliser l'application TousAntiCovid-Verif dans un lien non concerné par le passe sanitaire s'exposera à des sanctions.

Et après ?

Une version européenne du passe sanitaire sera lancée le 21 juin et deviendra obligatoire le 1er juillet pour voyager au sein des pays de l'Union européenne. À partir du 30 juin, le passe sanitaire viendra sécuriser la réouverture d'une nouvelle série de lieux lors de la troisième phase du déconfinement, à savoir les compétitions sportives de plein air, les festivals de plein air debout, les croisières en bateau, etc.