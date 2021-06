publié le 01/06/2021 à 18:20

À partir du 9 juin, il faudra disposer du passe sanitaire pour accéder à certains grands événements festifs et sportifs rassemblant plus de 1.000 personnes. Validé récemment par le Conseil constitutionnel, ce sésame permettra de valider l'accès des personnes dotées d'un certificatdevaccination attestant d'un cycle complet (simple injection pour le vaccin Janssen, double pour les autres), d'un testPCR ou antigéniquenégatif de moins de 48 heures, ou d'un testpositif de plus de deux semaines et moins de six mois.

Ces documents pourront être présentés imprimés sur papier ou via l'application TousAntiCovid, sous la forme d'un code 2D-Doc, certifié par l'Assurance maladie. Cette solution numérique est présentée par le gouvernement comme plus protectrice de la vie privée car elle n'expose pas les données de santé de l'utilisateur lors d'un contrôle.

Les professionnels chargés de filtrer les entrées des grands événements cet été pourront lire ces codes à l'aide de l'application TousAntiCovid-Verif. Téléchargeable sur l'App Store et le Play Store depuis lundi 31 mai, elle permet de vérifier rapidement le statut d'une personne, son nom, son prénom et sa date de naissance. Le statut est validé à la faveur d'un code couleur : rouge s'il est non valide et vert si la personne ne présente pas de risque.

L'application TousAntiCovid Verif est réservée aux professionnels Crédit : App Store

N'importe quel propriétaire d'iPhone ou smartphone Android peut télécharger cette application. Mais son usage est strictement encadré : seules les personnes habilitées et services autorisés dans le cadre de la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 2 juin 2021, article 1er et ses décrets d'application, peuvent l'utiliser.

Les établissements concernés sont les suivants :

-salons et foires d'exposition

-salles de théâtre, de spectacle, de conférence

-stades et établissements sportifs couverts

-parcs à thèmes

-casinos

-festivals en plein air

-croisières et bateaux avec hébergement

Les restaurateurs, patrons de bar ou gérants de salles de sport ne sont pas autorisés à l'utiliser pour filtrer les accès à leur établissement. Il est aussi interdit de détourner l'application pour conditionner l'accès à une soirée privée. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants.