Déconfinement : 19 mai, 9 juin, 30 juin... Le calendrier des prochaines semaines

publié le 12/05/2021 à 06:29

Bientôt le retour des "jours heureux". Jean Castex a précisé lundi 10 mai le calendrier du déconfinement avec les modalités de la levée des restrictions sanitaires sur les différents lieux : commerces, culture, sport, bars et restaurants... "Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", a déclaré le Premier ministre dans un entretien au Parisien.

La prochaine échéance du déconfinement aura lieu le mercredi 19 mai. C'est la date à laquelle "on va pouvoir retrouver les terrasses, retourner au théâtre, au cinéma, au musée... avec des règles, certes, mais la vie commencera à reprendre son cours !", a déclaré le chef du gouvernement.

En ce qui concerne les terrasses, "il y aura une jauge de 50 % de la capacité d'accueil, il faudra être assis, six à table maximum, sans aller à l'intérieur de l'établissement", a-t-il précisé. Pour les établissements culturels, "la règle sera 1 siège sur 3, avec un plafond de 800 personnes par salle." Les commerces non-essentiels seront également autorisés à rouvrir "y compris les grands centres commerciaux, avec une jauge de 8 m2 par client". Les marchés couverts rouvriront également "dans ces mêmes conditions", ceux en plein air "avec une jauge de 4 m2".

Pour les rassemblements privés, "nous maintenons la recommandation de six personnes pour la période de mai-juin, et nous la réévaluerons d'ici l'été". Le couvre-feu sera également repoussé de deux heures, avec des sorties autorisées jusqu'à 21h.

9 juin : couvre-feu à 23 heures, réouverture des restaurants

Autre grande étape attendue, les cafés et restaurants pourront de nouveau ouvrir leurs portes à partir du 9 juin, avec là encore des jauges maximales à respecter.

Les salles de sport et différents établissements sportifs pourront de nouveau accueillir du public, avec une limite fixée à 5.000 spectateurs à condition qu'ils aient un pass sanitaire. Jean Castex a précisé qu'il pourra y avoir des "fan zones" pour l'Euro de football, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet, mais avec "un protocole sanitaire adapté. Quant au Tour de France, qui aura lieu du 26 juin au 18 juillet, "on n'imposera pas le pass sanitaire pour les spectateurs au bord des routes."

Pour accompagner ces réouvertures, le couvre-feu sera une nouvelle fois repoussé, à 23h cette fois-ci.

30 juin : la fin du couvre-feu et des limites de jauge

Fin juin devrait correspondre, à quelques détails près, au retour à la normale. Le couvre-feu devrait être levé, a réaffirmé le 10 mai le Premier ministre, et l'ensemble des lieux accueillant du public ne devrait plus être soumis à des jauges maximales.



Le chef du gouvernement estime toutefois qu'il ne faut "rien exclure et rester hyper vigilants" sur la possibilité d'une "quatrième vague" épidémique, et assure que la France est à cet égard parmi les pays les plus exigeants en Europe".