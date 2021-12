Le chocolat est-il bon pour la santé ?

Aujourd'hui, nous allons décomplexer les mangeurs de chocolat car il peut être bon pour la santé. Plus précisément, c’est le cacao qui est excellent. Il est bourré de polyphénols, qui fonctionnent comme des antioxydants et qui fluidifient le sang. Donc, c’est bénéfique pour le cœur et les artères. Des études montrent une réduction du risque d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral.

Mais pour cela, pas la peine de manger toute la boîte de chocolats, les effets s’observent avec un ou deux carrés de chocolat noir par jour. D’autres études suggèrent que le chocolat améliore aussi les fonctions cognitives. Ses polyphénols favorise une bonne irrigation du cerveau, notamment de l’hippocampe, la région impliquée dans la mémoire. En plus, le chocolat contient des substances stimulantes comme la caféine, qui booste la concentration.

On dit que le chocolat remonte le moral. Alors, oui c’est vrai, mais pas pour les raisons que l’on croit. Le chocolat contient du magnésium aux effets antistress, et d’autres molécules euphorisantes. Cependant, ces substances sont présentes en si petite quantité qu’il faudrait en consommer énormément pour en ressentir les effets.

Alors, si le chocolat est bon pour le moral, c’est plutôt pour le plaisir que son goût provoque. Sa consommation déclenche la production d’endorphines et de dopamine, l’hormone du plaisir, raison pour laquelle le chocolat est réconfortant et qu’il est si difficile de lui résister.

Le chocolat a des vertus mais attention aux excès

On peut même en être accro. Enfin pas tout à fait. Même si le chocolat a un goût de "reviens-y", on ne peut pas dire qu’il agit comme une drogue. D’ailleurs, on n’est pas obligé d’augmenter les doses pour avoir le même plaisir à le déguster.

Le chocolat est bon pour le cœur, pour le cerveau, pour le moral, mais ça reste un aliment qui fait grossir. C’est vrai, il n’est pas terrible pour le poids. Il est calorique, qu’il soit noir, au lait ou blanc. Il apporte plus de 500 calories aux 100 grammes. Mais des études ont montré qu’une consommation raisonnable, 3 carrés standards, n’a pas d’impact défavorable sur la balance.

Le chocolat reste un aliment sucré. Alors, si on est diabétique, on n’abuse pas.

Les personnes sensibles à la caféine l’éviteront le soir. Le chocolat – le noir surtout - renferme aussi de la théobromine, une substance qui augmente le rythme cardiaque. Pas terrible si on a du mal à s’endormir. Surtout, on ne donne pas de chocolat aux chiens car cette substance est très toxique pour eux !

Enfin, est-ce vrai que le chocolat est aphrodisiaque ? Cette vertu qu’on lui prête remonte au temps des Aztèques. Ça n’a pas été validé par la science. Mais ce qui est sûr, c’est qu’en manger fait plaisir, et c’est déjà bien, non ?