Comment avoir bonne haleine ?

Si vous souffrez de mauvaise haleine, il existe des solutions pour en venir à bout. On considère qu’il y a environ 25% des Français qui souffrent de ce problème. Les dentistes parlent d’halitose. Beaucoup de personnes atteintes ne le savent pas, car on ne sent pas sa propre haleine et donc on ne se rend pas compte qu’on souffre de ce problème d’halitose. Ce sont les personnes en face de nous qui vont être gênées. Quand ce sont des proches, ils vont nous le dire. Mais sinon comme c’est embarrassant, personne n’ose le faire, et on est le dernier averti.

Si on a un doute, on peut essayer d’évaluer son haleine de cette façon : on pose sa main devant son visage, on souffle et on aura en retour la sensation de son haleine. Maintenant avec le port du masque, on peut plus facilement déceler le problème : une mauvaise odeur qui persiste dans le masque doit nous alerter.

Il faut déjà distinguer la mauvaise haleine si l’on peut dire physiologique et qui est temporaire de celle qui est pathologique. C’est normal de ne pas avoir bonne haleine le matin au réveil. La nuit, quand on dort, on fabrique moins de salive, la bouche devient plus sèche, et ça permet la prolifération de bactéries qui libèrent des composés sulfurés volatils, responsables des mauvaises odeurs. Mais dans ce cas, un verre d’eau et un brossage des dents suffisent à faire disparaître la mauvaise haleine.

Que faire contre la mauvaise haleine ?

On doit faire particulièrement attention à son hygiène dentaire car dans 80% des cas, les problèmes de mauvaise haleine ont une origine buccale. On se brosse les dents au minimum deux fois par jour pendant deux minutes pour éliminer la plaque dentaire où se logent les bactéries responsables des mauvaises odeurs. On choisit de préférence un dentifrice fluoré car le fluor combat bien les bactéries.

On complète le brossage en passant du fil dentaire et si la langue est recouverte d’un enduit blanchâtre, on utilise aussi un gratte-langue que l’on passe 3 ou 4 fois de l’arrière vers l’avant. On peut aussi recourir à des bains de bouche spécial halitose qui sont sans alcool. Ils contiennent des huiles essentielles et du zinc qui combattent bien les composés malodorants.

Certaines personnes ne produisent pas assez de salive, et dans ce cas, prendre des chewing-gums sans sucre qui activent la sécrétion salivaire peut être un plus. Si malgré tout cela, ça ne passe pas, on consulte son dentiste. Une carie indolore, un problème de gencives peuvent en être la cause. La mauvaise haleine peut aussi venir d’un problème ORL ou digestif, mais dans ce cas, il saura vous orienter.

Des aliments à éviter

Il y a aussi ce qu’on mange qui peut entraîner une mauvaise haleine. Il y a des aliments à éviter, comme l’ail, l’oignon, mais aussi les radis ou le chou qui contiennent des dérivés sulfurés volatiles. Lors de la digestion, ces composés malodorants vont passer dans la circulation sanguine et se retrouver dans les petites alvéoles pulmonaires. Ils sont expulsés quand on respire, ce qui explique la mauvaise haleine. Mais dans ce cas, elle est passagère.

Pour la masquer, on pense à boire de l’eau, une tisane à la menthe ou du thé vert. On trouve aussi dans le commerce des comprimés ou des sprays que l’on peut utiliser de façon ponctuelle.