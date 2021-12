Si j'étais la Clint Eastwood des salles de bains, je pourrais vous dire : "Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui prennent un bain …. et ceux qui préfèrent la douche". Les décontractés toujours relax contre les dynamiques toujours dans l’action. Deux philosophies... Pourtant, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Sur le plan écologique, la douche semble gagner haut la main. Mais si on est un écolo pur et dur, on préfèrera la troisième voie : celle de la toilette au lavabo avec un gant, évidement plus économe en eau. Car douches et bains exigent beaucoup d'eau avec quand même un net avantage pour la douche qui consomme environ 60 litres d'eau si on n’y reste que 5 minutes, contre 150 à 200 litres pour le bain.

Le premier but étant de se laver, qu’est-ce qui est le mieux du point de vue de l’hygiène ? La douche ou le bain ? Là encore, la douche l'emporte : les particules de saleté, les microbes et autres produits toxiques présents sur votre corps vont être rincés et directement expédiés dans les égouts. Alors qu’avec le bain, on reste à tremper dedans. Pour éviter le "bain de culture", les Japonais ont un rituel : ils passent sous la douche avant d’entrer dans la baignoire. Ils utilisent le bain uniquement pour se réchauffer et se détendre !

Le bain a quand même un avantage, il détend. Pour certaines personnes, le paradis, c’est de prendre un bain chaud, surtout en hiver. Pour elles, se prélasser dans la baignoire est vraiment un moment relaxant. Mais d’autres, à l’inverse, trouveront cela très ennuyeux.

Donc, d’un point de vue détente, à chacun de faire comme il le sent ! Le bain aurait cependant un petit avantage pour réduire les tensions musculaires et faire baisser la pression artérielle. Quant à la douche, elle est réputée pour être plus tonifiante ! Sinon, les bienfaits de l’un et de l’autre sont assez semblables.

Douche ou bain, il faut se laver tous les jours

C’est pareil avec la température : certains préfèrent la fraîcheur ou la chaleur pour se réveiller ou se détendre. Un seul bémol, quand on a la peau sèche, il est préférable d’éviter l’eau très chaude et de ne pas vider le chauffe-eau car les douches et les bains prolongés sont alors déconseillés.

Venons-en à la fréquence. Qu’on prenne une douche ou un bain, est-il recommandé de se laver tous les jours ? Il y a une tendance actuelle qui dit qu’on se lave trop, et qu’ainsi on abîme sa peau, en altérant sa barrière hydrolipidique qui a un rôle protecteur. Alors une fois par jour, est-ce trop ? Non, il faut se laver tous les jours pour éliminer les saletés, mais aussi la sueur, le sébum, les cellules mortes, les bactéries… Le film hydrolipidique de la peau aura bien le temps de se reconstituer.

Se laver chaque jour est indispensable. Déjà pour ne pas indisposer les narines des personnes que vous côtoyez et aussi pour éviter mycoses et autres soucis dermatologiques, provoqués par un manque d’hygiène.

On peut quelquefois se contenter d’une toilette de chat, en lavant bien, au gant et au savon, pieds, aisselles, et zones intimes. Mais disons que c’est le minimum syndical. Et, bien sûr, on adapte sa toilette en fonction de ses activités. Si on est sportif, on prend aussi une douche après sa séance.

Et faut-il être plutôt du matin ou du soir ? Là encore, c’est selon ses goûts et ses activités. Certains aiment prendre une douche le matin pour se sentir frais et plus réveillés. D’autres aiment se glisser tout propres dans leurs draps. Et une douche ou un bain les aide à se détendre et à évacuer le stress de la journée. En clair, côté propreté, le timing n’a pas vraiment d’importance. Et, on peut aussi opter pour une douche rapide, matin et soir !