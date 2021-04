Alimentation : le chocolat aussi bon pour la santé que le sport ?

publié le 25/04/2021 à 12:28

En France, nous sommes les 6e plus gros mangeurs de chocolat dans le monde avec 7kg par personne et par an. On reconnait au chocolat les mêmes bienfaits que le sport. Par exemple, le cacao fortement présent dans le chocolat, contribue à libérer des endorphines, une des quatre hormones du bonheur, avec la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine.

Grâce à la présence de sucre, le chocolat favorise justement l'action de la sérotonine, le neurotransmetteur qui joue un rôle primordial sur notre humeur. Il favorise ainsi l'apaisement et le bien-être. Vous croquez dans un carré de chocolat et vous vous sentez apaisé, décontracté, comme après une bonne séance de sport.

Le sport et l'activité physique favorisent la circulation du sang et abaissent la pression artérielle. Le chocolat aussi, grâce aux flavonoïdes, qui sont des pigments végétaux. Ils sont bons pour leurs propriétés antioxydantes, anticancéreuses et permettraient aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires, comme le sport.