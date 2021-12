Douleurs, énergie, mémoire... Les effets positifs de la musique sur la santé

La musique nous fait du bien. Mais a-t-elle de réels effets sur notre organisme ? Eh bien oui, absolument. Le simple fait d’écouter de la musique peut abaisser notre tension artérielle, notre rythme cardiaque et notre taux de cortisol, l’hormone du stress. Et pas forcément de la musique douce ! Selon une étude américaine, les tubes des années 80 sont parmi les chansons qui nous apaisent le plus !

L’Organisation mondiale de santé a reconnu les effets positifs de la musique sur la tension artérielle, l’anxiété et la douleur. Selon les chercheurs, écouter de la musique s’apparente à une expérience totale pour le cerveau car elle l’engage dans sa globalité.

On sait de quelle façon elle agit sur le cerveau. La musique qu’on aime déclenche en réalité la production d’hormones qui apportent une sensation de bien-être. De la dopamine, des endorphines. C’est pour cette raison qu’on peut même ressentir des frissons en écoutant de la musique.

La musicothérapie contre la douleur

La musique nous procure du plaisir. Bon ça, on le sait. Mais elle a aussi le pouvoir de réduire la douleur. Des études menées à l’hôpital ont montré qu’elle améliore le quotidien de personnes souffrant de fibromyalgie, une maladie qui se caractérise par des douleurs permanentes.

Récemment, les bienfaits de séances musicales régulières chez des personnes migraineuses ont été démontrés. Au bout de trois mois, la musique a réduit la fréquence de leurs crises.

C’est pour cela qu’on parle de musicothérapie. Et ça marche avec n’importe quelle musique. Dans ces études, la musique a été conçue par une société française qui a développé Music-care, une application de musicothérapie. Il ne s’agit pas de n’importe quelle musique, mais d’une musique instrumentale, sans paroles, à choisir en fonction de ses goûts.

La séquence musicale dure 20 minutes et suit une certaine progression pour induire un état de relaxation profond, comme en hypnose. Au début, le tempo est plutôt stimulant, puis il ralentit avant de redevenir rythmé. Cette musique anti-douleur est utilisée dans les hôpitaux. Des médecins peuvent aussi la prescrire. Mais dans ce cas, elle n’est pas prise en charge, et il faut compter près de 10 euros par mois pour avoir accès aux programmes musicaux en ligne.

Sinon, on peut toujours s’apaiser en écoutant simplement de la musique. Ce qui est important, c’est de choisir celle qui nous convient. La même musique peut, en effet, détendre une personne, et en énerver une autre.

La musique est aussi stimulante

La musique peut aussi nous donner de l’énergie. Elle est aussi très stimulante. C’est la raison pour laquelle beaucoup de personnes font du sport en écoutant de la musique. Elle a un effet d’entraînement, elle nous motive. Elle peut booster nos performances sportives. Et elle muscle aussi notre cerveau !



Un conseil, si vous voulez encore plus stimuler vos neurones, écoutez la même musique que vos enfants ou vos petits-enfants. En prenant de l’âge, on a souvent tendance à écouter les mêmes musiques, celles de « notre époque ». Eh bien, une étude a montré qu’écouter des morceaux qu’on ne connaît pas demande à notre cerveau beaucoup de travail. Mais un travail hautement bénéfique car cet apprentissage musical va créer de nouvelles connections neuronales et freiner le déclin cognitif !



Enfin, dernier conseil : ne vous privez pas de jouer d’un instrument de musique. Apprenez même si vous n’avez plus 20 ans. A tout âge, ça augmente les capacités d’attention et entretient la mémoire. Vous n'êtes pas obligé de devenir un Mozart, il suffit de prendre quelques leçons !