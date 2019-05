publié le 18/02/2019 à 00:00

Pour affronter le grand froid du Nord, il faut d'abord se préparer. Au niveau des vêtements, il faut respecter la règle des trois couches. À même la peau, un sous vêtement technique en laine, ensuite une polaire et enfin un blouson imperméable. Le dispositif est stupéfiant d’efficacité. L'air circule entre les différentes couches et il n'y a pas meilleur isolant que l'air.



Auparavant, il faut se badigeonner de crème hydratante, avec une attention particulière pour les extrémités. Il y a évidemment le nez et les lèvres, l'idéal est de les recouvrir en portant une cagoule, et vous avez les pieds, pour lesquels une paire de chaussettes peut suffire, à condition d'avoir une paire de chaussures adaptée.

En Finlande, la coutume consiste à passer du sauna à l'eau du lac gelé ou à la neige. L'expérience est revigorante, dans un premier temps, le sauna libère les toxines par les pores de la peau et dans un second temps, l'eau glacée referme les pores de la peau et élimine les toxines. Votre peau est nettoyée en profondeur, l'effet détox est immédiat.

Trois ou quatre jours au régime polaire a l'effet d'une séance de cryothérapie en permanence renouvelée. Vous êtes reboostés, puis assommés de fatigue, vous dormez profondément, vous faites des nuits plus longues et tout cela est réparateur.